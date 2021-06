Gonçalo Guedes recuperou da covid-19 e já integrou o treino da seleção neste sábado, na Cidade do Futebol.

Este é o primeiro treino do extremo do Valência, que tinha testado positivo poucos dias antes da concentração, mas Fernando Santos tinha revelado que o teste de quinta-feira tinha sido inconclusivo.

Num apronto que não contou com os jogadores que foram titulares na sexta-feira no jogo frente à seleção espanhola, destaque para a integração dos três jogadores do Manchester City, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que tiveram autorização para se juntar mais tarde, depois de terem disputado a final da Liga dos Campeões.

