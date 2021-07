A 22 de fevereiro de 2013 um adepto inglês previu a derrota da sua seleção na final do Europeu.

«A Inglaterra acaba de perder a final do Euro 2020 contra a Itália no desempate por grandes penalidades. Nada mudou», escreveu Cameron. A verdade é que foi mesmo assim que se decidiu o Campeonato da Europa, com a Itália a conquistar o troféu, e o tweet tornou-se viral, gerando milhares de interações.

Cameron ainda tentou «corrigir» a previsão de forma bem humorada no dia de ontem, trocando perdeu por ganhou num novo tweet, mas a «maldição» já estava feita.

Qual Nostradamus dos tempos modernos, não faltaram em resposta ao tweet comentários de vários utilizadores a colocarem as mais diferentes questões, desde o vencedor do Mundial de 2022 a dúvidas mais pessoais, aproveitando o dom adivinhatório de quem conseguiu prever o desfecho deste Europeu com oito anos de antecedência.