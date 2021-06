A Alemanha venceu Portugal por 4-2, em Munique, em encontro referente à segunda jornada do grupo F do Euro 2020.



Portugal ainda esteve a vencer, com um golo de Fernando Santos, mas a seleção alemã deu a volta e chegou a estar a vencer por 4-1, antes de Diogo Jota fixar o resultado final.



O resumo do jogo: