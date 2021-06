A Inglaterra venceu esta terça-feira a Alemanha por 2-0, em jogo dos oitavos de final do Euro 2020, realizado em Wembley, por 2-0, com golos de Sterling e Harry Kane. Há 55 anos que a seleção inglesa não afastava a Alemanha numa fase final de uma grande competição internacional, tendo perdido todos os embates a eliminar desde a final do Mundial 66.