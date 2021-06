A Inglaterra encerrou a fase de grupos com um triunfo pela margem mínima frente à República Checa.

O único golo da partida foi anotado por Raheem Sterling a passe de Jack Grealish, aos 12 minutos.

Com esta vitória, a seleção dos «Três Leões» terminou no primeiro lugar do grupo D enquanto os checos caíram para o terceiro lugar em virtude do triunfo da Croácia frente à Escócia em Glasgow.



