Os Países Baixos venceram a Macedónia do Norte por 3-0 no cair do pano do Grupo C do Euro 2020.

Memphis Depay inaugurou o marcador aos 24 minutos e Wijnaldum bisou com golos aos 51 e 58 minutos.

A «laranja» venceu os três jogos da fase de grupos.

O resumo EM VÍDEO do jogo: