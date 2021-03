A recuperar de lesões graves, que obrigaram a cirurgia, Virgil Van Dijk e Joe Gomez não deverão estar na fase final do Euro2020, disputada entre 11 de junho e 11 de julho, afirmou Jurgen Klopp aos jornalistas.

«Não é decisão minha, mas, para ser honesto, a informação que tenho é que é muito pouco provável».

«Não é que eu não os deixe ir, é por causa das lesões. Esperamos que os dois estejam de volta na pré-época, esperamos todos. Com Joel Matip é mais ou menos o mesmo», explicou o técnico dos reds aos jornalistas.

«São lesões graves e agora não é importante estar a falar de qual é a competição em que jogam. Estou sempre pronto para surpresas e até podem, de um momento para o outro, aparecer no treino, mas ninguém me disse isso», frisou Klopp.

«Vou ficar muito feliz quando eles regressarem, mas não penso que seja no Europeu. Quando é que eles têm de estar recuperados para jogar no Europeu? Uma semana antes? No dia antes de começar? Não sei. Eles vão estar aptos quando estiveram aptos.»