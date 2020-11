Para vencer o Grupo 7 de qualificação para o Euro sub-21 do próximo ano, Portugal precisa de ganhar à Bielorússia, Chipre e Países Baixos.

João Mário, jovem pertencente aos quadros do FC Porto e um jogadores que integram a convocatória de Rui Jorge, acredita que a equipa das quinas vai ser bem sucedida nestes três duelos que serão jogados no Algarve.

«Temos de estar focados, concentrados no que temos de fazer […]. Sabemos que temos de ganhar os três jogos para passar em primeiro lugar e vamos lutar por isso», referiu o avançado de 20 anos.

Portugal é nesta altura segundo classificado do Grupo 7 com 18 pontos, menos seis do que os Países Baixos, que lideram com 24 e um jogo a mais. Só o primeiro lugar tem acesso direto à prova que vai realizar-se na Hungria e na Eslovénia.

«Pressão vamos ter sempre, pertencemos a uma equipa que quer sempre ganhar, que luta sempre para vencer – a pressão fica sempre do nosso lado, como é óbvio. No entanto, estamos habituados a isso e queremos os três pontos em todos os jogos», disse João Mário.

O primeiro jogo de Portugal é esta quinta-feira diante da Bielorrússia, a que se segue o duelo com Chipre no domingo e, depois, diante dos Países Baixos, quarta-feira, 18 de novembro.