Daniel Bragança antecipou «grandes desafios» para a seleção portuguesa de sub-21 na fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria, a dois dias do jogo de estreia, frente à Croácia.

«Esperamos grandes desafios. Este grupo é extremamente difícil e tem equipas de grande qualidade, mas acho que, estando no nosso melhor, temos condições para conseguir ultrapassar esta fase. Acredito que vamos conseguir», apontou o médio, em declarações citada pelo site Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal inicia na quinta-feira a oitava participação na fase final de um Europeu de sub-21, que integrará pela primeira vez 16 seleções e será disputado entre Hungria e Eslovénia, num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer de 24 a 31 de março.

A formação das quinas fará os três jogos do Grupo D na Eslovénia e estreia-se frente à Croácia, na quinta-feira, às 20:00 (hora de Lisboa), em Koper, antes de rumar a Ljubljana para defrontar Inglaterra, no domingo, às 20:00, e Suíça, em 31 de março, às 17:00.

Finalista vencido em 1994 e 2015, o conjunto de Rui Jorge terá de ficar em uma das duas primeiras posições da poule para entrar na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, entre 31 de maio e 06 de junho.

«Teremos um Portugal ambicioso e adequado às ideias do mister. Mostrámos a nossa qualidade na qualificação e sabemos o que queremos. Vamos olhar para os adversários com grande respeito. São três equipas muito boas e que nos vão causar problemas. Confiança e ambição são as palavras certas para o que vamos enfrentar», salientou.

Daniel Bragança, de 21 anos, cumpriu seis encontros durante o apuramento e admitiu ter ficado «muito feliz e orgulhoso» pela presença na fase final do Europeu de sub-21, mostrando «enorme privilégio e grande responsabilidade para encarar estes desafios».

«Nas camadas jovens não tive tantas oportunidades para vir, mas, nos últimos dois anos, tenho vindo mais regularmente. É fruto do meu trabalho. Agradeço ao mister pela confiança e quero depositá-la em campo», afiançou o médio do Sporting, que cumpre a primeira época pelo líder isolado da I Liga, após empréstimos a Farense e Estoril Praia.

Desvalorizando a concorrência interna entre «médios de grande qualidade», num sinal de que a equipa de Rui Jorge «está recheada de qualidade», Daniel Bragança mostrou-se focado em «aproveitar o que faz, ser feliz e desfrutar do futebol» durante a competição.

Portugal defronta a Croácia na quinta-feira, às 20:00, no Estádio Bonifika, em Koper, em encontro da jornada inaugural do Grupo D do Campeonato da Europa de sub-21, com arbitragem do polaco Bartosz Frankowski.