Alexandra Popp falhou dois Europeus por lesão (2013 e 2017), e esteve em risco de perder a competição pela terceira vez.

Em abril de 2021 rasgou a cartilagem do joelho direito, mas beneficiou do adiamento do torneio para recuperar a tempo.

«Não choro com frequência, mas neste caso as lágrimas corriam-me pela cara abaixo», disse no regresso, após um ano de ausência.

Popp parece estar a recuperar o tempo perdido. A Alemanha venceu os três jogos da fase de grupos, sem qualquer golo sofrido, e a jogadora do Wolfsburgo marcou três dos nove golos da equipa.

Paralelamente à carreira no futebol, Alexandra Popp alimenta a paixão pelos animais. Uma vez conseguiu acariciar um gorila através da vedação, num zoo, e decidiu que nunca quereria trabalhar num escritório. Começou a estudar para se tornar tratadora, e quando se mudou para o Wolfsburgo ganhou alguma experiência no Jardim Zoológico de Essehof.

