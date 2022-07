A França entrou com tudo no Europeu feminino. Só na primeira parte marcou cinco golos à Itália, e acabou por vencer por 5-1.

Grace Geyoro foi a figura do encontro de Rotherham, ao fazer um «hat trick» (9, 40 e 45m).

Marie-Antoinette Katoto (12m) e Delphine Cascarino (38m) também marcaram para a seleção gaulesa, com Martina Piemonte a sair do banco para apontar o tento de honra italiano (76m).

No outro jogo do Grupo D, disputado na academia do Manchester City, Bélgica e Islândia empataram a um golo.

Berglind Thorvaldsdóttir desperdiçou um penálti ao minuto 33, mas redimiu-se já na segunda parte e deu vantagem à seleção islandesa (50m).

Justine Vanhaevermaet fez o empate para a Bélgica, ao minuto 67, de penálti.