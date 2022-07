O estágio da seleção feminina francesa foi abalado, nesta sexta-feira, pela revelação de que a ex-companheira da guarda-redes Pauline Peyraud-Magnin foi encontrada morta em casa.

Embora o óbito tenha ocorrido ainda antes do Europeu, no início do mês, só agora é que a notícia saiu na imprensa francesa.

Camille Nell, de 27 anos, foi encontrada morta no apartamento de Turim que partilhou com Pauline, alugado pela Juventus, clube que a guarda-redes representa.

A imprensa francesa adianta que Pauline e Camile, que estiveram juntas durante dois anos, estavam separadas há algumas semanas.