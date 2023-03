Depois da vitória contundente por 4-0 sobre os Países Baixos no arranque da fase de apuramento para o Euro 2024, a seleção francesa voltou a ganhar.

Num jogo dirigido por Artur Soares Dias, os Blues impuseram-se frente à Irlanda em Dublin, mas desta vez com mais dificuldades do que dias antes frente à «laranja». Aos 50 minutos, Pavard travou uma tentativa de transição ofensiva dos irlandeses à saída da grande área e atirou forte e colocado para um golaço que decidiu o jogo.

Ao minuto 90 surgiu uma defesa fenomenal de Maignan, a segurar a vitória francesa.

À mesma hora, os Países Baixos somaram os primeiros pontos no Grupo B ao vencerem em casa a congénere de Gibraltar por 3-0 com golos de Memphis Depay (83m) e bis do defesa Natha Aké (50m e 82m).

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B:

1) França, 6 pontos

2) Grécia, 3 (menos um jogo)

3) Países Baixos, 3

4) Irlanda, 0 (menos um jogo)

5) Gibraltar, 0