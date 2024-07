O árbitro português Artur Soares Dias, que encerrou a sua participação no Euro 2024 – não vai apitar qualquer jogo dos quartos de final e também não vai estar nas meias-finais e na final – considerou que a presença na prova foi «mais um momento marcante» na sua carreira e manifestou o orgulho por «representar Portugal».

«A participação no Euro 2024 representa mais um momento marcante na minha carreira e quero expressar a minha sincera gratidão a todos pelo reconhecimento e apoio», pode ler-se, no início da mensagem, partilhada através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira.

«Foi um orgulho representar Portugal nesta competição e senti um genuíno reconhecimento dos mais diversos agentes desportivos. O futebol português torna-se mais forte quando trabalhamos juntos e reconhecemos a excelência entre nós. Cada um de nós tem um papel importante nesta grande paixão que é o futebol», referiu Soares Dias, que depois do Áustria-Turquia, dos oitavos de final, viu a sua atuação e a da restante equipa de arbitragem muito elogiada, a exemplo com várias mensagens públicas de elogio de vários clubes portugueses.

Soares Dias, de 44 anos, terminou com uma mensagem de esperança para os jovens que queiram seguir a arbitragem. «Para os jovens que sonham em seguir este caminho, saibam que com dedicação, ética e paixão, tudo é possível. Continuemos a elevar o desporto e a inspirar futuras gerações através da arbitragem», concluiu o árbitro.

Soares Dias, com os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, mais Tiago Martins no vídeo-árbitro, começou por apitar o Polónia-Países Baixos da 1.ª jornada do grupo D (1-2). Seguiu-se o Dinamarca-Inglaterra, do grupo C, na 2.ª jornada (1-1). Por fim, a equipa de arbitragem lusa esteve no Áustria-Turquia, dos oitavos de final (1-2).