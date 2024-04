O árbitro português Artur Soares Dias, de 44 anos, é um dos 19 nomeados para o Euro 2024, anunciou a UEFA, esta terça-feira.

Artur Soares Dias vai voltar a estar presente na fase final de um Campeonato da Europa, depois de ter estado no Euro 2020. O também português Tiago Martins estreia-se no videoárbitro (VAR).

João Dias será responsável pelo treino dos árbitros nacionais durante o Europeu.

No âmbito de uma cooperação entre a UEFA e a CONMEBOL, Facundo Tello, árbitro argentino, e dois assistentes, estarão presentes na competição, que se realiza na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

A lista de 19 nomes é composta por:

Artur Soares Dias (Portugal)

Jesús Gil Manzano (Espanha)

Marco Guida (Itália)

Istvan Kovacs (Roménia)

Ivan Kruzliak (Eslováquia)

François Letexier (França)

Danny Makkelie (Países Baixos)

Szymon Marciniak (Polónia)

Halil Umut Meler (Turquia)

Glenn Nyberg (Suécia)

Michael Oliver (Inglaterra)

Daniele Orsato (Itália)

Sandro Schärer (Suiça)

Daniel Siebert (Alemanha)

Anthony Taylor (Inglaterra)

Clément Turpin (França)

Slavko Vinčić (Eslovénia)

Felix Zwayer (Alemanha)

Facundo Tello (Argentina)

Depois da nomeação de Artur Soares Dias, o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF mostrou-se satisfeito, algo que representa «um fruto do trabalho da arbitragem portuguesa».

«Recebemos com natural satisfação a nomeação, por parte da UEFA, do Artur Soares Dias e dos árbitros assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, bem como do videoárbitro Tiago Martins para a fase final do Campeonato da Europa de 2024. Mais do que um importante esforço deste grupo de árbitros, esta nomeação é fruto do trabalho que a arbitragem portuguesa tem vindo a desenvolver dentro e fora do nosso país», destacou José Fontelas Gomes, em declarações à Lusa.

«Mas é também um prémio para todos aqueles que, domingo a domingo, dos distritais aos profissionais, se esforçam por dignificar este setor tão importante para o futebol português, que, mais uma vez, merece o reconhecimento internacional. É igualmente da mais elementar justiça destacar o trabalho de todos aqueles que contribuem para o treino e para a formação, componentes tão importantes para o sucesso dos nossos árbitros», concluiu.