Os adeptos que desejam assistir aos jogos do Campeonato da Europa Alemanha2024 terão a primeira oportunidade de comprar bilhetes entre 3 e 26 de outubro, quando a organização disponibilizará 1,2 milhões de ingressos, anunciou a UEFA.

Posteriormente, em colaboração com as federações, o organismo que tutela o futebol europeu comercializará mais um milhão de ingressos a partir de 2 de dezembro, data do sorteio com as seleções presentes na fase final, que ocorrerá entre 14 de junho e 14 de julho de 2024.

Um milhão de bilhetes terá um custo inferior a 60 euros, com o mais económico a cifrar-se em 30 euros, para 270.000 lugares. Os bilhetes mais dispendiosos serão para a final, com 10.000 ingressos a 95 euros e os mais caros a 1.000 euros.

Após a receção de pedidos até 26 de outubro, realizar-se-á um sorteio «justo e transparente» entre todos os candidatos, assegurando que todos os adeptos têm igualdade de oportunidades para serem contemplados, independentemente do dia em que efetuaram a encomenda.

Os que não obtiverem bilhetes nesta fase terão prioridade na próxima etapa, denominada «Fans First» («os adeptos em primeiro lugar»), com um período exclusivo para aquisição. Cada candidato pode solicitar até um máximo de quatro ingressos e escolher um jogo por dia.

O Campeonato da Europa Alemanha2024 será realizado em 10 cidades: Berlim, Colónia, Frankfurt, Munique, Hamburgo, Dortmund, Leipzig, Estugarda, Düsseldorf e Gelsenkirchen.