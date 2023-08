Róbert Bozeník, avançado do Boavista, foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Eslováquia, contra Portugal e Liechtenstein.

O jogador de 23 anos, que marcou dois golos ao Benfica na vitória dos axadrezados sobre os campeões nacionais por 3-2 na jornada inaugural da Liga, tem 31 internacionalizações e cinco golos pela seleção eslovaca.

A Eslováquia está no segundo lugar do Grupo J da fase de apuramento para o Euro 2024 com 10 pontos, menos dois do que Portugal, que recebe a 8 de setembro em Bratislava. O duelo com Luxemburgo, novamente em casa, realiza-se a 11 de setembro.