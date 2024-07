Kylian Mbappé é fã de Cristiano Ronaldo desde a adolescência e a família de CR7 parece também nutrir uma grande admiração pelo craque francês.

Tanto é que no final do Portugal-França, que terminou com a eliminação da Seleção do Euro 2024, a mãe de Ronaldo, Dolores Aveiro, as irmãs, Kátia e Elma, e até o filho, Cristiano Júnior, fizeram questão de pedir para tirar uma fotografia junto do capitão dos «Bleus».

Kátia Aveiro partilhou nas redes sociais as fotografias do convívio no final do jogo, em Hamburgo, mostrando também fotografias de apoio ao irmão, Cristiano, e com Pepe.