Após a vitória de Portugal na Islândia, um jovem adepto invadiu o relvado e correu na direção de Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção nacional recebeu-o com um abraço e aceitou tirar uma «selfie» enquanto os seguranças aguardavam.



A atitude de CR7 mereceu, de resto, aplausos das bancadas.



Lembre-se que pelo segundo jogo um adepto invade o relvado para cumprimentar o avançado do Al Nassr: tinha acontecido algo semelhante no jogo contra a Bósnia, na Luz.



Autor do golo do triunfo luso na Islândia, Cristiano Ronaldo viveu uma noite inesquecível ao chegar à internacionalização número 200 por Portugal - teve direito a placa do Guinness.



Veja o momento em que Ronaldo abraça e tira uma fotografia com o adepto: