A Croácia somou a terceira vitória consecutiva no grupo D da qualificação para o Euro 2024, ao vencer na Arménia, esta tarde, por 1-0.

Andrej Kramaric, logo aos 14 minutos, fez o único golo do encontro, o qual foi confirmado depois da uma revisão no VAR, por possível fora de jogo.

Petar Musa, avançado do Benfica, foi lançado na seleção croata a seis minutos dos 90, para o lugar de Bruno Petkovic.

Com este resultado, a Croácia, apesar de ter um jogo a menos, partilha a liderança do grupo com a Turquia, ambos com dez pontos. A Arménia tem sete e está em terceiro.