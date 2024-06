Os ingleses já tentaram tudo: depois de décadas a acreditar que, por serem os ‘pais’ do futebol, nada tinham a aprender com os continentais, até recorreram a selecionadores estrangeiros.

Nada feito! Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello tiveram a mesma sorte dos britânicos Bobby Robson, Terry Venables, Glenn Hoddle ou Kevin Keegan. Depois deles, o mesmo aconteceu a Roy Hodgson. E, por fim, a Gareth Southgate, que pode estar a ter a sua última oportunidade.

A Inglaterra continua a sonhar com a reedição da glória de 1996 – e assombrada pela herança da conquista desse Mundial, em casa, pela mão de Alf Ramsey. O «It’s coming home» nunca mais aconteceu, nem mesmo quando voltaram a jogar em casa!

O futebol inglês evoluiu; abriu-se ao resto da Europa e do mundo. Importou jogadores e treinadores. Mudou de estilo, enterrou o «kick and rush» e mudou os seus conceitos ao nível da formação.

O resultado é visível há anos: boas academias produziram bons jogadores, chegaram títulos ao nível da formação, alguns talentos afirmaram-se como craques de nível mundial, mas as mais desejadas conquistas nunca chegaram.

A seleção inglesa foi finalista no último Europeu e quarta classificada no Mundial da Rússia, em 2018. Southgate parecia ser a via para a modernidade que colocaria a Inglaterra na rota dos títulos.

Ele é o selecionador com mais vitórias em fases finais de grandes torneios, com cerca de 60% de triunfos no total de jogos em que dirigiu a equipa.

Neste Euro 2024 surge, no entanto, desgastado pelos insucessos anteriores e pela agressividade das críticas. E por algumas escolhas (Grealish de fora, desde logo…) que os adeptos não entendem.

E a equipa joga pouco. Não é preciso ter bebido 22 ‘pints’ antes do jogo para adormecer com a o futebol da equipa dos três leões. A quem falta garra e inspiração.

Claro que a Inglaterra ganhou o respetivo grupo e é possível ganhar um Europeu sem deslumbrar em campo – se alguém sabe disso, somos nós, portugueses.

Os ingleses, contudo, desconfiam cada vez mais desta equipa cinzenta e, aparentemente, perdida.

Não há forma de a seleção inglesa se reencontrar com a história. Aí, nem sinal da famosa pontualidade britânica.