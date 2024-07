Três anos depois de apelado à Itália para salvar a honra da Escócia na final do Euro 2020, o jornal The National repete a dose na véspera da final entre Espanha e Inglaterra.

«Hora da vingança», lê-se na manchete deste jornal que nasceu em 2014 e apoia a causa da independência da Escócia do Reino Unido. «A nossa mensagem para Espanha: salvem-nos de uma vitória de Inglaterra ou não vamos deixar de ouvir falar disso.»

Na foto de capa (ver na galeria) está o médio espanhol Rodri, que chuta um... anafado adepto inglês em forma de bola.

E onde cabe a vingança de Espanha no meio disto? «Todos os anos eles enchem as vossas praias. Bebem todas as vossas cervejas. Fazem bagunça nas vossas praças. Comem fritos ao pequeno-almoço em vez da vossa maravilhosa comida, aposentam-se nas vossas cidades e aproveitam-se dos vossos serviços públicos. Nem sequer se preocupam em aprender o idioma», lê-se, por fim, em castelhano.

Há três anos, o mesmo jornal fez pedido idêntico a Roberto Mancini: «Não aguentamos ouvi-los falar sobre isto mais 55 anos», escreveu numa alusão ao Mundial de 66, vencido por Inglaterra.