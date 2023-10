A Espanha apurou-se neste domingo para o Campeonato da Europa de 2024, na sequência de um triunfo frente na Noruega, perante Haaland, Fredrik Aursnes e companhia (0-1). Gavi marcou o único golo do encontro que garante, igualmente, a qualificação da Escócia.

Com Aursnes (Benfica) no onze, a jogar no lado esquerdo do meio-campo, a seleção nórdica começou por agradecer um erro incrível de Morata, ao minuto 20, já que o avançado decidiu tocar na bola já em cima da linha de golo, quando estava em fora de jogo, inviabilizando os festejos espanhóis.

Já após o intervalo, na sequência de um remate de Ferran Torres, os noruegueses ficaram a pedir fora-de-jogo de Álvaro Morata, que voltou a tocar na bola, mas esta sobrou para Gavi, o jovem atirou colocado e o avançado, desta feita, decidiu abrir caminho para o 0-1.

Quase que Morata impedia o golo da Espanha em dose dupla 😂



Gavi mete os espanhóis na frente! 🇪🇸#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #noruega #espanha pic.twitter.com/rsYV5cLkTw — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) October 15, 2023

Fredrik Aursnes viria a ser substituído ao minuto 77, quando a Noruega procurava anular a desvantagem e manter a esperança de atingir pelo menos o segundo lugar no Grupo A. Em vão.

Espanha e Escócia, ambas com 15 pontos, estão apuradas para o Euro2024, aumentando um leque formado por Alemanha (anfitriã), Portugal, França e Bélgica. Falta apenas definir o primeiro classificado do grupo, entre espanhóis e escoceses.