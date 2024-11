Quatro meses após a conquista do Euro 2024, a seleção espanhola viu o triunfo ser imortalizado num colar de ouro e diamantes.

A iniciativa foi tomada pelo central do Al Nassr, Aymeric Laporte, que quis presenciar os restantes companheiros de equipa com algo único, em jeito de homenagem. Tudo aconteceu na véspera do jogo frente à Dinamarca, realizado esta sexta-feira.

Assista aqui ao momento protagonizado por Laporte: