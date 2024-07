Para este jogo dos quartos de final do Euro 2024, a opor as seleções portuguesa e francesa, esperava-se um jogo equilibrado, com as duas equipas a procurarem vencer e atacar a baliza adversária, sem, contudo, se exporem muito, atacando de forma segura e controlando defensivamente os pontos fortes do adversário. Desta forma, seria um tipo de jogo num registo bem diferente dos jogos anteriores da formação portuguesa, pelo que a expectativa era alta para saber qual a estratégia que a equipa iria apresentar e como se iria comportar. O jogo foi, de facto, mais equilibrado, muito mais jogado no meio-campo durante muito tempo (menos ações próximas das balizas), ainda que sempre com mais bola e mais ataque posicional da seleção portuguesa.

1. O ajuste português para condicionar Mbappé e companhia

A equipa francesa a jogar no seu 4x3x1x2 (ou losango no centro), atacando com segurança quando com bola, num jogo apoiado e com muita gente no corredor central. Com mobilidade e abrangência de espaços dos seus médios, com Griezmann no espaço entrelinhas, a tentar ligar o jogo para num segundo momento aparecer na área para tentar finalizar. Mbappé e Kolo Muani na frente a fixar a linha defensiva, a procurar a profundidade e a abrir nas linhas do lado da bola, principalmente Mbappé, à procura de um movimento para receber no corredor esquerdo. Perante isto, Portugal ajustou o seu processo defensivo em relação ao que vinha a fazer, optando por defender mais em bloco (médio) e a ser pouco pressionante na primeira fase de construção adversária, escolhendo momentos específicos para uma pressão mais alta (pontapé baliza ou passe atrasado ao guarda-redes). Desta forma, quando a equipa francesa tinha a bola na sua defesa, Portugal tentava juntar linhas e fechar o meio (perante o uso de muitos jogadores dentro do adversário), sem pressionar a construção. Com isto, tentou tirar espaço entrelinhas e controlar o espaço nas costas onde os avançados franceses poderiam tentar tirar partido da sua velocidade. Ronaldo posicional, mas muito baixo, próximo dos médios. Bernardo bem dentro e médios juntos, ainda que com alguns arrastamentos individuais.

2. Leão, uma arma guardada para a transição

Além disso, à espera um adversário com capacidade de ter bola subir linhas no momento ofensivo, Portugal apresentou também uma nuance estratégica para pensar no momento de ganho de bola e como aproveitar o momento de linhas subidas da equipa francesa. Desta forma, quando a França já tinha bola no seu meio-campo ofensivo, Rafael Leão deixava de participar no processo defensivo. Ao invés de baixar, ficava numa posição alta e aberta (próxima da linha do meio-campo) para que fosse um ponto de saída e exploração de velocidade/espaço no momento de transição. Embora isto permitisse algum espaço e ataque por esse corredor, que iam sendo controlados por ajuste dos médios, havia uma clara intenção de aproveitar a transição por Leão. Isto aconteceu até meio da segunda parte do jogo. Nem sempre foi possível criar perigo desta forma, mas várias foram as saídas em que Portugal tentou ou que o espaço estava lá para ser explorado.

3. Portugal, uma construção segura e paciente para atrair os franceses

Contudo, o jogo foi mais vezes jogado com a equipa portuguesa com bola. A França estava organizada em bloco médio, pouco pressionante e a defender praticamente em 4x3x3. A primeira linha defensiva composta por Mbappé, Griezmann e Kolo Muani a fechar o meio, sempre sem pressão aos centrais e mais preocupados em limitar o passe para os médios portugueses. Portugal respondia com uma construção a quatro, e com dinâmicas de corredor mais próximas das da segunda parte do jogo contra a Eslovénia. Muita segurança e paciência na primeira fase de construção, circulando muito a bola tentando atrair o adversário sem cometer erros e sem precipitar passes. Com um adversário muito fechado no corredor central e com pouca largura na estrutura defensiva (sobretudo nos médios e avançados) havia espaços nos corredores laterais que Portugal tentou aproveitar com dinâmicas e superioridades, sobretudo com combinações/movimentos entre ala e lateral. Isto foi muito evidente no corredor esquerdo, com Nuno Mendes e Leão abertos (dois jogadores abertos no corredor enquanto nos jogos anteriores usava mais um jogador aberto em cada corredor). Para aproveitar este espaço, primeiro circulava bola. Bernardo vinha dentro e muito baixo, que juntamente com Palhinha, Vitinha e os centrais (sem pressão), fazia com que a equipa tivesse muita bola, muita ligação e muito toque na construção esperando o momento certo para acelerar pelo corredor esquerdo (poucos atuques pela direita durante grande parte do jogo). Assim, a equipa ia controlando o jogo, era mais forte e ia criando problemas pelo lado esquerdo. Nuno Mendes e Leão com boas combinações e Leão (grande jogo) também forte no 1x1 e sempre a tentar criar desequilíbrios. Criou sempre muitos problemas aos defesas. Com o tempo também Bruno Fernandes e Ronaldo iam apoiando mais este corredor, aumentando as dificuldades. Perante isto, a equipa francesa teve de reagir ainda na primeira parte. Muani deixou de defender numa linha tão alta e passou a baixar mais neste corredor para defender melhor esse lado e controlar o jogo português. Isto fez com que o jogo ficasse ainda mais fechado e controlado, com poucas situações de golo de ambas as partes, embora fossem tendo algumas chegadas com perigo.

4. Penáltis, a lotaria que acabou por cair para o lado gaulês

Com o tempo, o jogo foi abrindo, havendo mais espaços, com as equipas a conseguirem mais situações de golo. Mais partido, com mais chegadas em condições favoráveis perto da baliza e com cada vez mais situações claras de golo, ainda que nenhuma tenha conseguido finalizar. A equipa francesa mexeu primeiro, colocando Dembélé para abrir da direita (Mbappé a jogar aberto na esquerda). Fechava em 4x1x4x1 e tentava explorar a velocidade de 1x1 de Dembélé, sobretudo nas suas conduções para dentro que iam dificultando a vida à equipa portuguesa. Portugal respondeu, passando a tentar centrar o seu jogo mais pelo lado direito. Semedo e Conceição entraram para dar mais dinâmica e combinações neste corredor, que foi sendo cada vez mais usado para atacar, ficando ainda mais evidente com a troca de Leão por Félix. O final do jogo e prolongamento, foi intenso, aberto e com oportunidades. Qualquer equipa podia ter marcado, mas a partida acabou por ser resolvida só nas grandes penalidades.