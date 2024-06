Rúben Neves, jogador da seleção nacional, em declarações na zona mista do Signal-Iduna Park, após a vitória por 3-0 frente à Turquia, na segunda jornada do grupo F do Euro 2024:



«O nosso objetivo era qualificarmo-nos o mais cedo possível e ainda para mais em primeiro lugar é extreamente positivo. Dá-nos mais tempo para preparar o jogo dos oitavos de final. Geórgia? Vamos entrar como entrámos neste. Queremos fazer o pleno neste grupo e vamos aproveitar o jogo para chegarmos preparados aos oitavos de final.



As pessoas fazem um filme enorme à volta do Cristiano, da Seleção e da nossa relação. Não têm ideia do que temos vivido no balneário e no estádio. Há dez anos, o Cristiano passaria aquela bola exatamente igual.»