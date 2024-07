Iker Casillas, um dos nomes maiores do futebol espanhol, reagiu à vitória da seleção espanhola sobre a Alemanha, nos quartos-de-final do Euro 2024, nesta sexta-feira. Um triunfo que significou, além da passagem dos espanhois, a retirada oficial de Toni Kroos do futebol.

O alemão tinha anunciado que este Europeu seria o último momento da sua longa carreira, aos 36 anos. Casillas, que foi colega de Kroos no Real Madrid, deixou uma mensagem nas redes sociais ao médio-centro.

«Peço desculpa, Toni. Uma vez mais, obrigado», escreveu o ex-FC Porto, juntamente com as bandeiras dos dois países. Iker Casillas fez 725 jogos pelo Real Madrid, sendo uma das figuras do clube. Já Toni Kroos fez 465 jogos, entre 2014 e 2024. Pela seleção alemã, disputou 114 jogos e marcou 17 golos.