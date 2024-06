No dia em que Portugal se estreia no Euro 2024, Cristiano Ronaldo deixou nas redes sociais uma mensagem de confiança e um apelo de união aos portugueses.

«Hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro-me com carinho do meu primeiro dia com a seleção, uma jornada repleta de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar novamente ao lado de uma equipa de campeões, cheia de talento e determinação. Com a força e o apoio de todos, transformamos sonhos em realidade. Vamos, juntos, lutar por mais um triunfo. Unidos, somos imparáveis. Força Portugal», escreveu o capitão da Seleção Nacional.

O Euro 2024 será o sexto da carreira de Cristiano Ronaldo, que se estreou em grandes provas de seleções há 20 anos, no Euro 2004 realizado em Portugal.