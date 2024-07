Bernardo Silva marcou um golo e foi eleito o melhor em campo na vitória de Portugal frente à Chéquia, mas não tem escapado a algumas críticas por parte da opinião pública em relação às prestações no Euro 2024.

Bernardo não é o único, aliás, já que essas críticas se têm estendido a toda a equipa. Esta quinta-feira, o médio do Manchester City respondeu a isso.

«Sinto que estou a dar o meu melhor e que posso garantir que vou continuar a fazê-lo, sabendo que posso melhorar bastante. Não estamos numa má posição», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a França, antes de ser interrompido por um problema técnico.

Logo a seguir, um jornalista questionou Bernardo sobre a sua própria influência e a de Bruno Fernandes na equipa comandada por Roberto Martínez.

«Percebo a pergunta. Volto a dizer: não sei se fora parece mais fácil do que lá dentro, mas jogar um Europeu, contra equipas muito organizadas e que defendem muito bem, e que ficam todas atrás da linha de bola… ainda mais no último jogo com a relva seca, sem querer arranjar desculpas. Às vezes não é fácil criarmos a quantidade de oportunidades que queremos. Sabemos que temos muitas áreas para melhorar, mas volto a repetir que a Seleção Nacional não está numa má posição.»

«Não me queixo porque é a razão pela qual recebemos tanto dinheiro e podemos proporcionar às nossas famílias e aos nossos amigos uma grande vida. Para o bem e para o mal, a nossa profissão tem muito consumo das pessoas e é isso que faz o futebol bonito. Na minha opinião pessoal, acho que Portugal está num ótimo lugar para lutar pelo Euro», continuou, antes de concluir.

«Quanto a mim pessoalmente é que o vou dar o meu melhor dentro de campo e no dia em que o treinador achar que já não é o suficiente para eu ser escolha, lá estarei fora de campo a dar o meu melhor para jogar cinco, dez, 90 minutos ou zero.»