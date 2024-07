O selecionador espanhol, Luis de la Fuente, mostrou confiança na sua equipa para chegar à final do Euro 2024, falando também de Kylian Mbappé, quando questionado sobre eventuais comparações com uma das figuras da seleção espanhola do momento, Nico Williams.

«São dois grandíssimos futebolistas. Mbappé é um fora de série, mas os meus jogadores são melhores. Temos matéria-primeira que possibilita jogar de uma forma. Tentamos maximizar o potencial do nosso plantel. Temos jogadores muito velozes e com capacidade no um contra um e que nos aproximam do golo», afirmou De la Fuente, em conferência de imprensa de antevisão, mostrando «fé cega» na sua equipa, depois de falar mais sobre Mbappé.

«Este tipo de jogadores é imprevisível. O seu nível, a 50 por cento, pode ser 100 por cento de outro qualquer. Podem dar-se ao luxo de não estar em jogo e, com duas ações, ganhá-lo. Mbappé é um génio e um craque, tal como outros jogadores de França. Vamos tentar minimizar as suas condições, independentemente de quem estiver em campo. Tenho fé cega na minha equipa», notou, deixando claro ao que a Espanha vai na meia-final e com a sua identidade.

«Tratas de planear jogos que te ajudem a ganhar. O nosso modelo aproxima-se de um espetáculo bonito. Somos uma equipa vistosa, mas aqui trata-se de ganhar. Temos de ser vistosos, mas também práticos», afirmou.

De la Fuente saiu ainda em defesa de Morata e concordou com as palavras do avançado que abordou as críticas que recebe. «Concordamos total e absolutamente com o que ele diz. É um exemplo em tudo. Posiciono-me junto a ele, como futebolista e como pessoa. É o nosso capitão e tem todo o nosso apoio», frisou.

O Espanha-França tem apito inicial marcado para as 20 horas de terça-feira, na Allianz Arena, em Munique. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.