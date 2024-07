Dembélé, eleito pela UEFA melhor em campo no Portugal-França, em declarações na sala de imprensa do Volksparkstadion, após a passagem dos franceses às meias-finais do Euro 2024:



«Tínhamos muita confiança. Treinámos muito. A derrota na final em 2022 serviu para ganharmos esta noite. Todos os jogadores marcaram. Por que razão fui o primeiro a bater? Fui eu que decidi. Os jogadores pediram ao treinador para marcar porque estavam muito confiantes.»



[A equipa tem o mesmo que tinha em 2018 quando ganhou o Mundial?]: «Desde 2016 que a França tem bons desempenhos em fases finais com exceção de 2021 em que perdemos nos oitavos de final. Os jogos nestas competições são difíceis e duros. Marcámos três golos e estamos nas meias-finais, acho que isso diz muito da personalidade e da força da equipa.»



[Críticas à falta de golos]: «O ambiente no balneário é muito bom. É verdade que criámos muitas ocasiões, temos de ter maior eficácia. Mas é positivo o facto de criarmos muito. Não estamos interessados em quem não está contente [com a qualidade de jogo da seleção].

[Sobre a consistência defensiva da equipa]: «Fizemos um excelente jogo defensivamente. Vencemos, fomos sólidos e procurámos atacar sem perder a solidez defensiva. É importante realçar o trabalho defensivo que fizemos.»