O selecionador de França, Didier Deschamps, garantiu esta segunda-feira, na véspera das meias-finais do Euro 2024, ante a Espanha, que Kylian Mbappé vai fazer «tudo para estar no seu melhor».

Deschamps recordou a saída do atacante no prolongamento, no jogo contra Portugal, falando outra vez dos problemas que a máscara lhe coloca e também das queixas do novo reforço do Real Madrid nas costas.

«Ele saiu aos 110 minutos, já estava a ser complicado no prolongamento. Não adianta ele ficar em campo com más sensações. Nós fizemos tudo para que ele recupere, estou convencido que ele deu tudo desde o início. Isto não está só ligado ao último jogo, mas a tudo o que ele teve antes, com o fim da época: um problema nas costas, o traumatismo que teve [ndr: no nariz]. Podia ter acabado para ele. Tem de se digerir, habituar-se às novas condições. Ele fará tudo para estar no seu melhor», disse Deschamps, na conferência de imprensa de antevisão.

«É uma situação nova, o facto de estar com a máscara leva a que tenha a visão modificada. Foi um choque grande. O hematoma está resolvido, a cada dia que passa o nariz dele está mais sólido», referiu, ainda.

Mbappé fraturou o nariz no jogo da 1.ª jornada da fase de grupos do Euro 2024, contra a Áustria, após um choque com o austríaco Kevin Danso.

O Espanha-França tem apito inicial marcado para as 20 horas de terça-feira, na Allianz Arena, em Munique. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.