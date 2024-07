Desde o Mundial 2014 que nenhuma seleção conseguia vencer a França em 90 minutos numa fase a eliminar de um Campeonato do Mundo ou da Europa.

Apesar de «só» terem vencido uma competição desde então - o Mundial 2018 - os Bleus passaram sempre as fases de grupos e estiveram nas discussões até ao limite desde a derrota com a Alemanha por 1-0 (golo de Hummels aos 13 minutos) no Mundial do Brasil.

No Euro 2016 só caíram no prolongamento diante de Portugal e na final. Em 2018 sagraram-se campeões na Rússia. No Euro 2020 caíram nos «oitavos» perante a Suíça no desempate por penáltis. E no Mundial 2022 perderam na final com a Argentina também no desempate da marca dos 11 metros.

Ao todo, foram 15 os jogos em fases a eliminar em que França esteve invencível: sete em Europeus e oito em Mundiais. Contabilizando também jogos de fases de grupos, os comandados de Didier Deschamps só foram derrotados duas vezes nos 90 minutos desde o Mundial 2014: nesta terça-feira, 9 de julho, pela Espanha e no Mundial do Qatar pela Tunísia no encerramento do Grupo D.