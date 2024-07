Didier Deschamps, selecionador da França, em declarações na sala de imprensa do Volksparkstadion, após a vitória nos penáltis contra Portugal, nos quartos de final do Euro 2024:



«Estou orgulhoso dos jogadores embora nem tudo tenha sido perfeito. Mas temos de continuar. Estamos nas meias-finais, quero desfrutar deste momento.



Mbappé e Griezmann em sub-rendimento? Vou sempre defendê-los. Não estão a jogar o melhor futebol comparado com o que podem fazer. Ainda assim, chegamos às meias-finais. Claro que ambos podem ser mais eficazes, mas eles fazem parte de uma equipa que tem outras qualidades.



Os penáltis são um jogo de forças entre o marcador e o guarda-redes. O guarda-redes de Portugal fez uma grande exibição no jogo anterior. As circunstâncias é que ditam quem marca, o importante é ter tranquilidade.



[Sobre a saída do Mbappé]: «Ele é sempre muito honesto comigo. Não estava a sentir-se bem e a partir do momento em que perde capacidade de aceleração... Ele está com problemas nas costas, tem um traumatismo na face, é um acumular de várias coisas. Não está na melhor forma e estava cansado.»



[Acerca da entrada do Dembélé]: «Quem entra, tem marcado a diferença. No jogo anterior foi o Kolo Muani. O Dembélé entrou muito bem, esteve endiabrado. Ele tem essa capacidade, pode marcar diferenças. Ainda assim, podia ter tido melhor qualidade na finalização.»