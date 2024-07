Quem venceu o Europeu foi a Espanha, mas muitos outros jogadores ganharam com esta edição da competição, incluindo Diogo Costa, guarda-redes da Seleção Nacional e do FC Porto, ou Vitinha, português que veste a camisola do PSG.

Estes valores são apresentados pelo Transfermarkt, site desportivo especializado, que atualizou os valores de mercado, sem desvalorizar qualquer futebolista.

Começando pelos portugueses: Diogo Costa teve um aumento de cinco milhões de euros no valor de mercado, estabelecendo-se agora nos 45. Vitinha beneficiou de um aumento igual ao compatriota e tem um novo valor de 55 milhões de euros.

Por outro lado, segundo a mesma fonte, Lamine Yamal, melhor jovem do Euro 2024, é agora avaliado em 120 milhões de euros, depois de sofrer um aumento de 30 milhões, aos 17 anos.

Vários jogadores como Arda Güler (+15M), Riccardo Calafiori (+15M), Jamal Musiala (+10M), Rodri (+10M) ou Nico Williams (+10M) também beneficiaram de um aumento significativo.

CONFIRA A GALERIA ASSOCIADA