Três anos depois de ter caído inanimado no jogo de estreia da Dinamarca no Euro 2020, Christian Eriksen voltou a ser protagonista pela seleção nórdica, agora por boas razões.

«Desta vez no Euro, a minha história é muito diferente da última vez», disse o médio do Manchester United, que assinou o golo dos dinamarqueses no empate com a Eslovénia a um golo.

«Felizmente, já passaram muitos jogos desde o que me aconteceu [paragem cardíaca em 2021]. Senti-me confiante ao entrar no jogo e estava simplesmente feliz por estar a jogar. Jogar um Euro é sempre especial», acrescentou após o jogo.