Os primeiros sinais, ao entrar em Sevilha num domingo tórrido, não deixam margem para dúvidas: este não é um dia qualquer.

São seis da tarde e a hora de início da final do Europeu vai-se aproximando. Frente a frente estarão, a partir das 21 horas, Espanha e Inglaterra.

Podem ainda faltar três horas, mas, nas ruas, já se veem dezenas e dezenas de espanhóis trajados a rigor: camisola vestida, bandeira às costas, alguns arriscam inclusivamente o preto e o vermelho pintados na cara.

Mas não só: a escolha da capital da Andaluzia para assistir à final do Campeonato Europeu não se deve só à festa dos locais. O Sul de Espanha não é o Sul de Portugal - no Verão, sempre lotado de britânicos -, mas a verdade é que alguns deles escolhem a Andaluzia para passar férias.

Prova disso é que, numa dessas primeiras ruas que percorremos, uma camisola da Inglaterra salta à vista; nas costas, o «10» de Bellingham, grande estrela da seleção por estes dias.

O adepto britânico vem de uma das ruas onde se sente mais a presença de ingleses. O «The Merchant» é ponto de reunião: mal entramos, somos conduzidos para um ambiente típico de pub. Há barulho, muita cerveja e televisões sintonizadas nos canais de desporto.

Uma das dezenas de mesas salta-nos à atenção: nela está sentado um grupo de amigos, vestidos com camisolas de Inglaterra, do Arsenal... e da Alemanha.

A interrogação óbvia - «o que fará um alemão no meio de tantos ingleses?» - serve de pretexto para início de conversa.

«Eu sou inglês! Tenho um grupo de outros amigos que coleciona camisolas de futebol antigas e, por isso, é que estou com esta da Alemanha vestida», comenta James Mortey, quase em jeito de contrição.

É ele que nos apresenta o restante grupo, a começar por Justin Halley-Stott, o grande culpado de todos estarem em Sevilha a assistir à final do Europeu.

«Vou casar-me daqui a duas semanas e esta é a minha despedida de solteiro», diz, entre risos. Justin tem uma camisola da Inglaterra vestida, mas pouca confiança para o jogo que se avizinha.

«Acho que Espanha nos vai arrasar», vaticina, para desespero do seu amigo John Selleny, colega de bancada nos jogos do Arsenal, no Emirates.

«Inglaterra vai ganhar 5-0. Nós temos uma seleção mais experiente: em 2021, a Itália ganhou-nos, na final, por ter jogadores mais experientes. Desta vez, seremos nós», perspetiva.

A conversa vai fluindo. Aproveitando-se da presença de um jornalista português, os três amigos vão fazendo perguntas sobre Ronaldo, sobre o Benfica, sobre o Sporting.

A prestação de Cristiano no Europeu é motivo de debate enquanto não chega mais uma rodada de pints. «Então e não vês o jogo aqui connosco?», pergunta John.

«Não. Tenho de ir à procura de adeptos espanhóis», respondo eu.

E não é difícil encontrá-los. Ali perto, na Plaza de Armas, o anúncio de um ecrã gigante para assistir à final atrai centenas de adeptos de La Roja.

Só que, grande parte, sai de lá desiludida: só comprando bilhete é que se pode assistir ao jogo nessa pantalla gigante e a lotação já está esgotada (250 pessoas). E nem mesmo explicando que se é jornalista, a entrada é facilitada.

Com a hora do jogo a aproximar-se, há um mar de gente nas ruas de Sevilha a tentar arranjar um sítio para ver a final, o que, em abono da verdade, não é fácil - muitos restaurantes estão fechados e, mesmo na zona da Catedral, são poucas as opções.

Entre ruas e ruelas, damos de caras com duas camisolas... do Benfica. A família Pina também ainda não conseguiu arranjar um local para assistir ao grande jogo.

«Nós estivemos de férias no Algarve. Agora, no regresso à Guarda, pensámos em vir por Espanha e parar em Sevilha para ver a final aqui, mas está difícil», conta Vítor Pina.

Ao seu lado, tem os três filhos (dois rapazes e uma rapariga) e a mulher que, confessa, destoa dos restantes. «É sportinguista, é assim», lamenta, em tom de brincadeira.

Até que finalmente, já depois de nos despedirmos da família Pina, conseguimos, por um mero acaso, encontrar alguém que mudará o rumo desta história.

Israel tem as caras da bandeira de Espanha pintadas no rosto e uma camisola do Sevilha vestida. Está num passeio, à espera do primo Jairo.

«Desculpa, sabes-me dizer onde posso ver a final? Eu sou jornalista, ando há procura de um sítio, mas está difícil», lamento-me.

«Na Alameda de Hércules. Não sabes onde é? Vem comigo», responde Israel, de sorriso no rosto.

E lá vamos os três: periodista, Israel e Jairo. Pelo caminho, há outros sortudos que se lembraram do mesmo e vão perguntando, aos dois primos espanhóis, onde podem ver o jogo.

A conversa gira, claro, em torno do Europeu. Israel não tem dúvidas de que Espanha foi a melhor equipa do torneio - e que merece ganhá-lo.

A pergunta sobre se tem um jogador preferido nem precisa de ser feita. Numa das ruas vemos duas camisolas de Lamine Yamal, jovem estrela espanhola. «Sabes quantos anos tem? 17! 17! E eu aqui, fumando e bebendo», diz, a rir, Israel.

Mas também falamos do Sevilha, equipa que ambos apoiam, e de antigos jogadores portugueses como Daniel Carriço ou Beto. «Que portero!», comenta Jairo.

Em poucos minutos, chegamos à prometida Alameda de Hércules, onde centenas de espanhóis - mas também alguns ingleses - já esperam pelo jogo.

Israel apresenta-nos ao grupo de amigos que, ao saber da presença de um periodista, logo se apressa em querer saber se «vão ser famosos».

Os prognósticos para a final são todos positivos: há mais esperança do que do lado inglês e ninguém arrisca apostar num resultado que não seja uma vitória espanhola.

No bar «O Bandido», uma televisão, virada para a esplanada, atrai centenas de pessoas. Na primeira parte, foram poucos os momentos de sobressalto: as grandes emoções estavam guardadas para o segundo tempo.

Logo a abrir, a primeira explosão de alegria, com o golo de Nico Williams, aos 47 minutos. Os cânticos de apoio à equipa, muitas vezes comandados por Israel, foram crescendo de tom... até ao empate da Inglaterra.

Cole Palmer, aos 73 minutos, gelou grande parte da Alameda - exceção para um grupo de amigas inglesas que, com o golo, logo começaram a gritar «It's Coming Home».

Mas ainda não foi desta. Descrever o que se passou, ao minuto 87, só pode ser feito usando vários adjetivos: incrível, inesquecível, soberbo, épico. O golo de Espanha colocou centenas e centenas de pessoas, outrora expectantes, aos saltos, numa festa que se prolongou depois do apito final.

Por toda a cidade, mal acabou o jogo, começou a ouvir-se buzinas e gritos, numa euforia contagiante.

Com os olhos marejados de lágrimas, Israel abraçou-me, enquanto gritava «campeones, campeones, campeones, olé, olé, olé». A cerveja, que tinha sido prometida ainda antes do início do jogo caso Espanha ganhasse, não chegou a ser bebida.

Mas na minha memória e na de milhares de espanhóis ficará para sempre uma noite em que Espanha fez história, ao conquistar o quarto Europeu da sua história.

E em que ainda não foi desta que Inglaterra quebrou o enguiço.

That's life, Justin, James and Jhon.