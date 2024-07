O futebolista espanhol Pedri terminou a sua participação competitiva no Euro 2024, tendo sofrido «uma entorse lateral interna de grau 2 no joelho esquerdo», confirmou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na tarde deste sábado.

Pedri, de 21 anos, saiu com queixas após uma falta do médio alemão Toni Kroos no Espanha-Alemanha, dos quartos de final do Euro 2024, na tarde de sexta-feira. O lance foi aos cinco minutos, Pedri ainda aguentou, mas acabaria mesmo substituído pouco depois, ao minuto oito.

Em comunicado, a RFEF indica que Pedri «permanecerá com os companheiros até ao final desta concentração, focada na disputa do Euro 2024», mas fora de ação em campo.

A imprensa desportiva espanhola, nomeadamente o As, dá conta de que o tempo de ausência de Pedri pode ir das quatro às seis semanas. O jornal Marca dá um tempo aproximado de ausência, de um mês.

A Espanha venceu a Alemanha por 2-1, após prolongamento, garantindo a passagem às meias-finais, fase em que defronta a França, que eliminou Portugal na noite de sexta-feira (0-0, 3-5 após g.p). Dani Olmo, que entrou para o lugar de Pedri, deu vantagem à Espanha, Wirtz empatou e levou a decisão para o prolongamento e Mikel Merino fez, já bem perto do fim do prolongamento, o 2-1 para os espanhóis.