Esta França é pior do que a seleção que perdeu a final do Mundial 2022? Didier Deschamps não é da mesma opinião e apresenta argumentos para justificar a resposta.



«Falta marcamos mais golos. Assim podemos gerir o jogo de outra maneira. E quando não marcamos, ficamos à mercê do adversário. Essa é a grande diferença», começou por dizer na sala de imprensa do Volksparkstadion.



«É verdade que marcámos pouco, mas os adversários também criaram pouco. E quando tiveram oportunidades, encontraram pela frente um enorme Mike Maignan. Não podemos dizer que não merecemos estar nas meias-finais. A equipa tem uma solidez defensiva incrível, algo essencial numa competição desta natureza. Preferia ser mais eficaz, claro», acrescentou.



A imprensa gaulesa insistiu no facto de os vice-campeões mundiais terem apenas três golos neste Europeu, dois autogolos e um penálti. Deschamps ironizou, defendendo-se ao mesmo tempo das críticas.



«Dizem que sou um treinador defensivo não é? Percebo. Antes sofríamos mais golos. Já me perguntaram o que faltava e eu digo que faltava o Saliba. O Konaté esteve bem quando jogou, mas a equipa é outra. Joga junta, tem solidez, há entreajuda e os centrais são muito bons nos duelos», referiu.



Por fim, o selecionador francês reiterou o feito que a equipa alcançou. «É importante repetir isto: estamos nas meias-finais. Estou muito feliz. Há que desfrutar do momento apesar de todos os franceses esperarem que a seleção chegue a esta fase. Sentimos dificuldades e os jogadores deram muito de si para a França chegar até aqui.»