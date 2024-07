Portugal disse adeus ao Euro 2024, naquela que pode ter sido a última participação de Cristiano Ronaldo na maior competição de seleções da Europa.

Atrás de dois recordes e com outros tantos «no bolso», o internacional português não se tornou no jogador mais velho de sempre a marcar em Europeus (Modric tem esse recorde) e também não conseguiu marcar em seis Campeonatos da Europa consecutivos, que também já é do próprio (cinco).

Confira aqui a lista de recordes de Cristiano Ronaldo em Europeus:

Mais presenças em fases finais

1. Cristiano Ronaldo, 6 (2004-2024)

2. Iker Casillas, 5 (2000-2016)

. Luka Modric, 5 (2008-2024)

. Pepe, 5 (2008-2024)

. Rui Patrício, 5 (2008-2024)

--

Mais presenças em fases finais (com jogos disputados)

1. Cristiano Ronaldo, 6 (2004-2024)

2. Luka Modric, 5 (2008-2024)

. Pepe, 5 (2008-2024)

--

Mais jogos

1. Cristiano Ronaldo, 30 (2004-2024)

2. Pepe, Por 23 (2008-2024)

3. Manuel Neuer, Ale 20 (2012-2024)

--

Mais minutos

1. Cristiano Ronaldo, 2.639 (2004-2024)

2. Pepe, Por 2.240 (2008-2024)

3. Manuel Neuer, Ale 1.860 (2012-2024)

--

Mais vitórias

1. Cristiano Ronaldo, 14 (2004-2024)

--

Mais golos

1. Cristiano Ronaldo, 14 (2004-2020)

2. Michel Platini, 9 (1984)

3. Alan Shearer, 7 (1996-2000)

. Antoine Grizmann, 7 (2016-2020)

. Álvaro Morata, 7 (2016-2024)

--

Mais jogos com pelo menos um golo

1. Cristiano Ronaldo, 10 (2004-2020)

--

Mais jogos com pelo menos dois golos

1. Cristiano Ronaldo, 4 (2012-2020)

--

Mais fases finais com pelo menos um golo

1. Cristiano Ronaldo, 5 (2004-2020)

--

Mais fases finais pelo menos dois golos

1. Cristiano Ronaldo, 4 (2004, 2012-2020)

--

Mais fases finais pelo menos três golos

1. Cristiano Ronaldo, 3 (2012-2020)

--

Mais penátis (excluido o desempate por penáltis)

1. Cristiano Ronaldo, 3 (2020)

--

Mais velho a marcar

1. Luka Modric, 38 anos, 289 dias (2024)

2. Ivica Vastic, 38 anos, 257 dias (2008)

--

Mais jogos como capitão

1. Cristiano Ronaldo, 21 (2012-2024)

--

Mais assistências

1. Karel Poborsky, 8 (1996-2004)

. Cristiano Ronaldo, 8 (2004-2024)