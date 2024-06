Jéssica Silva e Francisco Geraldes vão escrever no Maisfutebol durante o próximo mês.

A jogadora do Benfica e o jogador formado no Sporting, atualmente ao serviço do Johor FC, da Malásia, vão refletir sobre o Euro 2024 nas páginas do nosso jornal, oferecendo aos leitores uma visão de alguém com grande experiência internacional, no tom descontraído e culto que os caracteriza.

O tema principal será a Seleção Nacional, mas não se ficará por aí, claro: haverá um olhar sobre as outras seleções, sobre toda a competição e até sobre o ambiente da competição.

Jéssica Silva, recorde-se, tem 29 anos e 113 internacionalizações por Portugal. Antes de chegar ao Benfica, representou o Levante, o Lyon e o Kansas City.

Já Francisco Geraldes, também de 29 anos, é internacional jovem por Portugal, já jogou na Alemanha, na Grécia e nos Emirados, antes de se mudar para a Malásia, e é autor de um livro de poesia.

Por isso, a partir desta sexta-feira, dia 14 de junho, não perca a opinião de dois nomes que dispensam apresentações. No Maisfutebol, claro.