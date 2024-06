Jude Bellingham foi o «homem do jogo» na vitória pela margem mínima da Inglaterra sobre a Sérvia, na primeira jornada do Grupo C do Euro 2024.

O médio inglês de 20 anos marcou o golo solitário da partida aos 13 minutos, depois de cabecear um cruzamento de Saka. Com um jogo intenso a meio-campo, Jude foi crucial na distribuição de jogo e vários duelos intensos.

A Inglaterra entra a vencer e é líder do Grupo C, depois do empate entre a Eslovénia e a Dinamarca (1-1).

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)