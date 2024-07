Luis de la Fuente fez história este domingo, com a conquista da Espanha do Euro 2024, após a vitória na final diante da Inglaterra.

O selecionador espanhol, de acordo com o The Coaches Voice, tornou-se no primeiro treinador a vencer o Euro sub-19, o Euro sub-21, a Liga das Nações e o Campeonato da Europa.

O técnico de 63 conquistou todos os títulos ao serviço da Espanha: o Euro sub-19 em 2015, o de sub-21 em 2019, a Liga das Nações em 2022 e agora o Euro 2024.