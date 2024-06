Mirlind Daku foi este domingo castigado com dois jogos de suspensão, pela UEFA, devido a cânticos contra sérvios e macedónios, após o jogo entre a Albânia e a Croácia.

Tudo aconteceu depois do apito final do árbitro, quando o internacional albanês pegou num megafone e se dirigiu aos adeptos, com palavras ofensivas para com os países vizinhos da Albânia (Sérvia e Macedónia do Norte).

Em comunicado, a Comissão de Ética e Disciplina do organismo considerou o comportamento do jogador «inaceitável e contrário aos valores fundamentais do desportivismo e respeito mútuo». Além da suspensão, a UEFA aplicou ainda uma multa de 47.500 euros à Albânia e 28 mil à Croácia, não só pelos cânticos, mas também pela utilização e arremesso de engenhos pirotécnicos.

Perante o sucedido, o próprio Mirlind Daku veio a público pedir desculpas, através das redes sociais, mas a pressão dos países afetados não demoveu o organismo de tomar uma posição.

«Nesses momentos, as emoções estão a outro nível, só dentro de campo se pode entender, é difícil descrever a sensação de jogar nesta situação. Sinto que ofendi alguém depois do jogo contra a Croácia, o efeito do jogo sentiu-se, sigo a trabalhar com o grupo pelos nossos sonhos», escreveu o jogador.

Leia a mensagem na íntegra: