Em 22 jogadores, há apenas uma surpresa nos onzes iniciais para a final do Euro 2024 entre a Espanha e a Inglaterra, este domingo, em Berlim.

Na la roja, Luis de la Fuente aposta no onze base que tem utilizado neste torneio, principalmente desde que Pedri se lesionou e Dani Olmo passou a ser o terceiro elemento titular do meio-campo.

Face ao triunfo diante da França, o selecionador espanhol faz duas alterações: depois de cumprirem castigo, Carvajal e Le Normand estão de regresso às escolhas iniciais, por troca com Jesús Navas e Nacho.

No lado inglês, Gareth Southgate surpreende na ala esquerda: Luke Shaw, que não é titular pela seleção há mais de um ano, joga de início, por troca com Trippier. É a única troca do treinador inglês face ao triunfo com os Países Baixos.

A partida entre a Espanha e a Inglaterra tem início às 20h00 e pode acompanhá-la AO MINUTO aqui no Maisfutebol.

ONZE DA ESPANHA: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Morata.

Suplentes da Espanha: Davide Raya, Álex Remiro, Nacho, Daniel Vivian, Mikel Merino, Joselu, Ferran Torres, Álex Grimaldo, Álex Baena, Zubimendi, Oyarzabal, Jesús Navas e Fermín Lópezy.

ONZE DA INGLATERRA: Pickford, Kyle Walker, John Stones e Marc Guéhi; Bukayo Saka, Mainoo, Declan Rice e Luke Shaw; Foden, Kane e Bellingham.

Suplentes da Inglaterra: Aaron Ramsdale, Dean Henderson, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Konsa, Lewis Dunk, Conor Gallagher, Ivan Toney, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Joe Gómez, Cole Palmer e Adam Wharton.