Portugal realizou o primeiro treino depois da vitória por 3-0 sobre a Turquia, no jogo deste sábado, a contar para a segunda jornada do Euro 2024.

Em Marienfeld, o «quartel general» da Seleção Nacional, Roberto Martínez teve no relvado parte do plantel, tendo em conta que o restante fez trabalho específico de ginásio. Portugal já prepara assim o encontro com a Geórgia, que encerra a fase de grupos da competição, sabendo-se que a comitiva lusa tem presença garantida nos oitavos-de-final e independentemente do resultado, não vai perder a liderança do Grupo F.

Esta segunda-feira, um jogador participa na habitual conferência de imprensa, às 16h, seguindo-se novo treino, a partir das 17h.