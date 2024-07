A Seleção atual joga melhor do que a Seleção que venceu o Euro 2016, em França? Roberto Martínez recusou «comparar gerações» e não apontou quem pode ser o Eder de Portugal no duelo com os franceses, dos quartos de final deste Campeonato da Europa.



«Não gosto de comparar gerações, porque é muito subjetivo. Foi um momento incrível como selecionador, todos falamos do que significa jogar pela seleção. Isso mostra a preparação do Eder. E a oportunidade de criar memórias. Não gosto de comparar. Esta geração tem o seu caminho e espero que possa motivas as gerações futuras», atirou, em conferência de imprensa.



«Acho que os 23 estão preparados. Olho para os jogadores e pode haver dúvidas se estão preparados... Todos tiveram minutos. Estão a trabalhar muito bem. Não é uma questão de qualidade, mas psicológica. E todos estão preparados», acrescentou, em resposta a quem pode ser o herói luso.



O Portugal-França está agendado para as 20h00 desta sexta-feira, em Hamburgo.