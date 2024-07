O duelo entre a Espanha e a Alemanha, dos quartos de final do Euro 2024, fez duas vítimas ainda na primeira parte: Antonio Rüdiger e Robin Le Normand.

O central alemão viu o cartão amarelo logo aos 13 minutos, após uma falta à entrada da área sobre Dani Olmo, e por isso está fora da meia-final, caso a Mannschaft lá chegue.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO O ESPANHA-ALEMANHA.

Na mesma situação ficou Le Normand, defesa espanhol, após ter derrubado Gündogan a meio-campo.

Já no prolongamento, Dani Carvajal também foi admoestado com amarelo, por parar um contra-ataque e também fica suspenso para a próxima fase.

O vencedor do Espanha-Alemanha, refira-se, defronta o vencedor do Portugal-França nas meias-finais do Euro 2024.

[artigo atualizado]