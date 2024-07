A Seleção Nacional regressa este sábado a Portugal, depois da eliminação às mãos da França, nos quartos-de-final do Euro 2024.

Os comandados de Roberto Martínez deixam o solo germânico depois de almoço, pelo que a chegada deve acontecer durante a tarde. Recordar que Portugal termina a participação no Campeonato da Europa com duas vitórias (no tempo regulamentar), duas derrotas e um triunfo após grandes penalidades, frente à Eslovénia, nos «oitavos».