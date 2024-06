Garantidos os primeiros três pontos na fase de grupos do Euro 2024, Roberto Martínez deu um dia e meio de folga aos jogadores.

Portugal triunfou por 2-1 sobre a Chéquia, com o golo de Francisco Conceição, ao cair do pano. Esta quinta-feira, a Seleção Nacional começa a preparar o jogo com a Turquia, que pode assegurar a passagem aos oitavos de final da competição, em caso de nova vitória.

Além disso, a partir das 17h em Marienfeld, 16h em Lisboa, um jogador realiza a habitual conferência de imprensa.